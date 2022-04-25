Известно, что дата и место рождения президента Российской Федерации засекречены, чтобы астрологи не смогли узнать слабости главы России. Что интересно, сам Путин прибегает к услугам армии экспертов в области астрологии для своей защиты, информирует «НБН» со ссылкой на Realist.online.

При этом, астрологи все равно делают прогнозы относительно будущего лидера россиян. В частности, Надежда Боровая рассказала, какая дата может стать критичной для «Гитлера 21 века».

Согласно ее прогнозу, 30 апреля у Путина произойдет обострение хронических заболеваний. После этого дня через 2-3 суток начнутся события в Российской Федерации, которые президент-агрессор будет использовать для укрепления своей власти и изоляции противников его политики.

Также Боровая отметила, что Путину противопоказаны руководящие посты. На любом месте тиран будет использовать свою должность в корыстных целях.

Ранее астролог Ирина Артуровна перечислила знаковые даты для Украины. Она рассказала, когда наступит самый опасный период войны с россиянами.