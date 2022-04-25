Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, пишет «НБН«.

По данным источников издания, США подготовили пакет санкций против Кабаевой, однако пока отложили его введение в действие.

Официальные лица США заявили, что Кабаева, бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за рубежом и остается потенциальной целью санкций. Правительство США считает Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина, отмечается в публикации.

Впрочем, чиновники США, обсуждающие введение санкций, считают, что введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США и усложнит поиск мира в Украине.

Министерство финансов США, по словам американских чиновников, подготовило пакет санкций против Кабаевой, однако он сейчас приостановлен. Само министерство отказалось от комментариев прессе.

По данным издания, Совет нацбезопасности США принял решение изъять имя Кабаевой из санкционного списка. Ранее США уже ввели санкции против двух взрослых дочерей Путина от первой супруги Людмилы.

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