Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом рассказал руководитель Харьковской ОВА Синегубов Олег.

Дословно из заявления Синегубова:

«Россияне устроили тюрьму на территории помещений завода. Это настоящий концлагерь. Там людей подвергают определенной пытке. Их заставляют сотрудничать, а также становиться в ряды ВС Российской Федерации».

Согласно его информации, концлагерь был обустроен в помещении одного из заводов на территории Волчанска.

Помимо того он добавил, что подобные действия враг совершил и на территории оккупированного Изюма для того, чтобы «мобилизовать» местное население.

Как известно, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что на протяжении ближайшего месяца Российскую Федерацию ждет полнейший военный провал в Украине.