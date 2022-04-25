Как информирует «НБН», такое заявление озвучил во время брифинга Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины.

В частности, Алексей Арестович отметил, что «Азовсталь» подвергается бомбардировкам со стратегических бомбардировщиков и обстрелам артиллерии. Там сосредотачиваются наземные силы для захвата территории. Все это подчеркивает очередную ложь президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что захватчики не намерены штурмовать завод.

Представитель Офиса президента Украины отметил:

«Украинская сторона предложила россиянам провести специальный раунд переговоров прямо у стен «Азовстали», вызвать наших российских визави на переговоры, чтобы договориться о немедленном прекращении боевых действий, а также предоставлении гуманитарных коридоров и освобождении или обмене наших военных на всех россиян, которые сейчас находятся в плену Украины».

В это же время Алексей Арестович сказал, что украинская сторона ожидает ответа от Российской Федерации.

Ранее о возможности военной деблокады Мариуполя заявление сделал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Александрович Зеленский.