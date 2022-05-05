Представитель американского оборонного ведомства сообщил, что украинские защитники смогли оттеснить путинские войска на немалое расстояние от города, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны США.

При этом, по словам Кирби, несмотря на то, что вооруженные силы Украины контролируют областной центр и оккупанты не достигли никакого прогресса, Харьков до сих пор является важной целью для российского руководства.

Представитель Минобороны США призвал посмотреть на карту и понять, почему российские захватчики не отказываются от своих намерений завоевать этот населенный пункт. Кирби отметил, что Харьков – большой промышленный город, который расположен на северо-западе от Донбасса.

Отметим, что украинские защитники также добились успехов и под Харьковом. Командование Сухопутных войск ВСУ сообщило, что наши военные освободили от российских оккупантов стратегически важный населенный пункт в Харьковской области.