Военные преступники из Чечни, которых прозвали TikTok-войсками Кадырова, опубликовали новые кадры с войны в Украине. Соответствующее видео солдат путинской армии, которое активно распространяется в Сети, показал Telegram-канал «Инсайдер UA», информирует «НБН».

В ролике захватчики из Чеченской Республики с громкими криками идут по грунтовой дороге, после чего останавливаются и начинают «перестрелку» с кустами.

Авторы Telegram-канала высмеяли кадыровцев, отметив, что если бы в «зеленке» действительно кто-то сидел, TikTok-солдаты давно лежали на земле.

Отметим, что накануне в очередной раз «прославился» в интернете Рамзан Кадыров. Чеченский лидер во время видеообращения обсуждал вопрос амнистии своих соотечественников военных, которые находятся в Украине. В ходе речи глава Чечни оговорился и оскорбил президента-агрессора Владимира Путина.