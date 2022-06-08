Как информирует «НБН», в эфире программы «Фейгин LIVE», Арестович отметил, что американская военная техника уже отправлена в Украину. Сейчас она в пути. А доставляется помощь большими транспортными кораблями.

При єтом Алексей Арестович обратился с призывом адекватно оценивать время на транспортировку грузов из Соединенных Штатов Америки в Украинское государство через Европу.

Дословно из заявления Арестовича:

«Вам необходимо всем понимать, что корабли длительное время загружаются в Штатах. Приблизительно две недели. После этого, от десяти до двенадцати дней они плывут Атлантикой. После – приплывают в европейские порты, где разгружаются и едут через всю Европу. Вам нужно понять, что на все это нужно длительное время. Как минимум месяц».

При этом Алексей Арестович акцентировал свое внимание на том, что корабль может привезти больше военной техники, нежели целая череда самолетов.

«Полагаю, что в начале июля уже появятся признаки того, что ленд-лиз заработал», — подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил о том, что Вооруженные силы Украины могут блокировать наступление оккупационных сил.