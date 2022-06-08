Генеральный штаб ВС Украины сообщил об очередных бунтах в рядах российских захватчиков. На этот раз отказники появились среди солдат Путина, воюющих на Луганщине.

В утренней сводке в среду, 8 июня, Генштаб ВСУ на своей Facebook-странице сообщил, что путинские войска деморализованы, поэтому все больше «освободителей» категорически отказываются участвовать в боях, информирует «НБН».

В рядах армии РФ появляется все больше отказников, которые готовы ехать домой из Украины, несмотря на перспективу преследования со стороны кремлевской власти.

Оккупанты устраивают бунты целыми подразделениями, в частности не хотят продолжать участие в «спецоперации» Путина военные из 76-й и 106-й воздушно-десантных дивизий. Отказников возвращают из Луганской области на родину.

Отметим, что ранее не захотели идти в атаку российские солдаты на Харьковском направлении. Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора офицеров армии РФ, которые обсуждают бунты своих подчиненных и их наказание.