Кроме того, россияне также хотят захватить трассу Лисичанск – Бахмут. Ведь именно по ней возят гуманитарную помощь в Лисичанск и Северодонецк. Эта дорога является важным логистическим маршрутом. Сейчас трассу контролируют наши бойцы, но из-за постоянных обстрелов передвигаться по ней – опасно.

Руководители Луганской области сообщали, что Вооруженные Силы Украины контролируют промзону Северодонецка. Следует отметить, что она занимает от 40 до 50% территории и является половиной города.

В Северодонецке – уличные бои высокой интенсивности. Территория переходит «из рук в руки», поэтому не стоит говорить о каких-либо процентах.

Напомним, как министр обороны Сергей Шойгу в середине мая докладывал Владимиру Путину о том, что Луганская область якобы почти полностью под контролем России. Кроме этого, в российских СМИ распространяли информацию о якобы взятии Северодонецка, которая датируется 27 мая.

Сегодня – 8 июня и город не взяли. Мужество украинских воинов – несомненно. Планы российской военщины по созданию оперативного окружения вблизи Северодонецка и Лисичанска разбиты до основания. Это признают сами россияне.

То есть, планы военной кампании российских захватчиков поломали наши защитники. Пока они контролируют и Лисичанск, и частично Северодонецк.

Чем важен Северодонецк и Лисичанск

Северодонецк важный для Украины исключительно с политической точки зрения – это областной центр.

Соответственно, с его взятием россияне смогут отчитываться об определенных победах – вроде бы достигнуты определенные успехи по установлению контроля над Луганской областью.

Лисичанск географически расположен выше Северодонецка и соответственно имеет наибольшие шансы превратить вооруженные силы России в сплошной «могильник».

Актуальная информация о ситуации в Северодонецке:

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 8 июня, битва за Северодонецк продолжается. Враг пытается установить полный контроль над городом, но наши защитники удерживают позиции.

Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк отметил, что ситуация меняется каждый час. Несмотря на тяжелые бои, наши защитники не намерены сдавать город.