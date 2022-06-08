Аудиоперехват разговора опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. «Освободитель» рассказал супруге, что его бригада не хочет воевать, поскольку понесла большие потери и не доверяет командованию, информирует «НБН».

Россиянин ответил, что у них осталось менее 100 военнослужащих, поскольку большая часть путинских солдат получила ранения или была убита. Многие оккупанты отказались воевать, вернулись на родину и написали рапорты об увольнении.

Помимо этого, захватчик пожаловался на плохое обеспечение войск, все, что получила их бригада, старое.

«Ни тепловизоров, ни ночников», — посетовал оккупант.

После таких откровений мужа россиянка предложила ему найти способ вернуться домой. Она рассказала, что некоторые солдаты пошли на хитрость – «подвернули ноги» и уехали из Украины.

Ранее украинский журналист Роман Цымбалюк рассказал, что оккупанты перестали верить обещаниям командиров о возвращении домой и начали массово «болеть», чтобы вернуться в РФ. Один из «освободителей» решился на безумный шаг, чтобы точно отправиться на родину.