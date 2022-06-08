Боец, волонтер и общественный деятель Виктория Мирошниченко на своей Facebook-странице обнародовала письмо жительницы Херсона. Женщина рассказывает насколько трудно людям находиться в условиях оккупированного города, информирует «НБН».

По ее словам, российские захватчики испытывают страх и люди видят, как они боятся, поскольку «освободители» постоянно вынуждают местных жителей подтверждать их «величие». Херсонцев, которых на улице останавливают оккупанты, наказывают, если они отказываются подкармливать их «уверенность» словами о том, что россияне сильные и Херсон хочет жить с ними.

Женщина рассказала случай, когда пенсионерка не захотела «воспеть величие» солдат Путина, трое захватчиков раздели ее оставили на протяжении трех часов стоять на улице. Кроме того, прохожим запрещали подходить к ней, чтобы оказать помощь.

Жительница Херсона также отметила массовое воровство россиян. Она подтвердила, что «освободители» гребут все, начиная от детских игрушек и заканчивая ящиком с овощами, которые начали гнить.

Также россиян пугают листовки с украинской символикой, которые регулярно появляются по всему городу. Оккупанты понимают, что ВСУ близко и очень боятся их прихода.

Женщина отметила, что несмотря на зверства захватчиков, херсонцы ждут украинских защитников, чтобы «голыми руками и зубами» расправиться с врагом. Напомним, что Кремль готовит «референдум» на Херсонщине. Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, на какую дату оккупанты запланировали «голосование».