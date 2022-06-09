Об этом он рассказал в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Накануне ставленник Кремля, главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин сменил «правительство» в псевдореспублике. Новым «премьером» псевдореспублики назначен Виталий Хоценко, который до сих пор был высокопоставленным чиновником в одном из российских министерств.

Правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский объяснил смену псевдоправительства в самопровозглашенной «республике».

По его словам, новый «смотрящий» за оккупированными украинскими территориями Сергей Кириенко меняет людей предыдущего «смотрящего» Дмитрия Козака на своих. А Пушилин будучи марионеткой Кремля, как отметил Лисянский, понятное дело, что ничего не решает.

«Это просто Кириенко меняет людей Козака на своих», — сказал он.

Лисянский отметил, что с Кириенко в Кремле «считаются». По его словам, у Кириенко есть право «звонка» и «входа» к Путину. В Кремле Кириенко занимает должность первого замглавы администрации президента.

Кроме того, эксперт не верит в информацию о том, что главарей псевдореспублик Донбасса Кремль в ближайшее время может ликвидировать

«А то, что их ликвидируют, на сегодняшний день может привести к политическим противостояниям внутри этих незаконных вооруженных формирований, а это Кириенко не нужно», – добавил эксперт.

К слову, ранее боевики ОРДО призвали отстранить главаря «республики» Пушилина за артобстрелы Донецка.