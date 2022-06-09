Как информирует «НБН», о своих планах о смене гражданства олигарха рассказал в интервью «Forbes Украина» руководитель НАПК Александр Новиков. Сам же Фридман хорошо известен обществу как основатель «Альфа групп».

Отмечается, что в настоящее время Фридман проводит консультации с украинскими властями относительно оформления гражданства. Более того, после этого последует перерегистрация активов.

Примечательно, что воплотить в реальность такой сценарий олигарху позволяет то, что он имеет украинские корни. Помимо прочего, сам миллиардер родился и вырос на территории Украины. А именно – в городе Львове. Смена гражданства может помочь Фридману выйти из-под санкций, которые были наложены на него Западом.

Также получение украинского гражданства предоставит Фридману весьма реальную возможность на снятие арестов с финансовых активов.

Ранее еще один российский олигарх, который входит в близкое окружение Путина, раскрыл реальных диагноз главы Кремля.