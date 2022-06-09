Сеть автозаправочных комплексов WOG на своей Facebook-странице сообщила, что в июне начали действовать новые правила продажи топлива, в частности отпускать бензин будут исключительно в бак автомобиля, информирует «НБН».

Нововведение призвано обезопасить украинцев, поскольку бензин в пластике может быть опасен. Такой материал, из которого изготовлена емкость, обладает свойством накапливать статическое электричество. При трении бензина о пластик может образоваться искра, спровоцировав возгорание.

В то же время на автозаправках увеличили лимит топлива, поэтому водители смогут получить больше горючего в бак авто.

Напомним, что пресс-служба сети автозаправочных комплексов WOG рассказала, что мошенники наживаются на дефиците топлива в стране. Украинцев предупредили о схеме, с помощью которой зарабатывают аферисты.