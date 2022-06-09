Как информирует «НБН», об этом информирует Рух ЧЕСНО, в распоряжении которого появилось решение Фемиды.

Известно также, что данное решение может быть оспорено в Верховном Суде. А пока что имущество партии и всех ее ячеек, в соответствии с документом, переходит государству.

Насколько известно, Министерство юстиции подало иски о запрете двенадцати партий. Это случилось после того, как деятельность последних была приостановлена решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Стоит отметить, что Игорь Фещенко, являющийся аналитиком ЧЕСНО, подчеркнул, что заседание Фемиды было открыто формально. Представителей прессы на него не пустили. Как следствие, о причинах такого решения суда станет известно только тогда, когда будет опубликован полный список такого принятого решения.