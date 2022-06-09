Как информирует «НБН», в видеообращении Зеленского к украинцам на 105-й день войны, президент Украины отметил, что сегодня Северодонецк остается эпицентром противостояния на Востоке Украины. Он отметил, что именно там сейчас решается судьба Луганской и Донецкой областей.

Дословно из сообщения Владимира Зеленского:

«По итогам дня, а уже 105-й день широкомасштабного российского вторжения в Украину, город Северодонецк остается эпицентром противостояния на Востоке Украинского государства. ВСУ продолжает защищать свои позиции и наносить вражеским силам весьма значительные потери. Там сейчас наблюдается очень жесткое сражение, очень! Пожалуй, это одно из наиболее трудных сражений за эту войну. Я выражаю слова благодарности каждому и каждой, кто сейчас защищается в этом направлении».

Помимо того, Владимир Александрович добавил, что он поставил подпись под указом о награждении защитников Украинского государства. В частности, речь идет о награждении 285 бойцов, из которых 68 – посмертно.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что планы оккупантов в Северодонецке были провалены.