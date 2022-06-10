В своем Telegram-канале Коваленко, известный как Злой одессит, опубликовал фотографию российского основного боевого танка Т-72Б3, который «модернизировали» оккупанты, информирует «НБН».

Путинские военные решили усовершенствовать бронетехнику в ходе войны с Украиной. Для этой цели «освободители» создали защиту в виде железных коробов, наполненных камнями, которые подвесили с двух сторон танка.

Эксперт прокомментировал усилия россиян по созданию «каменной защиты» боевой машины. Коваленко пошутил, что «вторая армия мира» экспериментирует с «динамической защитой, которая не имеет аналогов в мире».

Напомним, что оккупанты опозорились в Алчевске с баннерами с изображением «героев СССР». Россияне поместили на плакаты фотографии молодых актеров из Голливуда, придумав им псевдонимы.