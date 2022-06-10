Каплан рассказал, что структура и действия оккупационных войск на войне в Украине раскрывают советский образ мышления кремлевского диктатора Владимира Путина, информирует «НБН» со ссылкой на WSJ.

Как заметил писатель, российская армия, которую президент-агрессор отправил воевать против украинцев, практически не имела сержантский корпус. Ранее это не имело большого значения для российских наемников и спецподразделений, поскольку они не участвовали в таких масштабных вооруженных конфликтах.

По этой причине в ВС РФ отсутствует промежуточное звено между солдатами и офицерами. Так как старшинского состава нет, высшее командование вынуждено самостоятельно вести путинскую армию в бой, вместо того, чтобы оставаться в тылу и руководить войсками.

В результате участие в боевых действиях заканчивается гибелью генералов, которые становятся уязвимы, как только попадают на фронт.

Напомним, что украинские защитники ликвидировали путинского генерал-майора Романа Кутузова, который командовал захватчиками из «ДНР». Журналист Роман Цымбалюк рассказал, что известно о погибшем на Донбассе командующем оккупантов.