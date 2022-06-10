Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В оккупированном Донецке прогремел взрыв у офиса ставленника Москвы, главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина. Подробностей происшествия пока нет.

Однако, как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в псевдореспублике продолжаются замена руководства оккупантов из местных коллаборантов.

«И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю», — пишет советник мэра Мариуполя.

Он напомнил, что предыдущие главари боевиков, такие как Александр Захарченко, Михаил Толстых («Гиви») и Арсений Павлов («Моторола») погибли в результате подрыва. Андрющенко намекнул, что, возможно, Пушилина тоже ждет такой конец.

Советник мэра Мариуполя предложил коллоборантам сдаться украинским правоохранителям.

«Хотя бы останетесь в живых», — пишет он.

Стоит отметить, что на днях российские оккупанты устроили циничную провокацию в Донецке – они обстреляли город с целью обвинить в этом ВСУ. Однако часть дончан не поверила в ложь оккупантов – в соцсетях они заявили, что огонь вели оккупанты.

Ранее правозащитник Лисянский объяснил, почему Пушилин сменил «правительство» псевдореспублики.