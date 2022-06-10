Более того, как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ОК «Юг», украинские защитники активно уничтожают врага, их технику, а также склады с боеприпасами.

Так, согласно обнародованной информации, на южном направлении Вооруженные силы Украины ликвидировали 33 российских военных. Кроме того, нашими защитниками были уничтожены три склада с боеприпасами врага, а также реактивная система залпового огня «Град».

Дословно из сообщения ОК «Юг»:

«Результаты авиаударов, а также выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач следующие: уничтожены тридцать три рашиста, несколько единиц бронетехники, РСЗО «Град», а также три склада, где хранились вражеские боеприпасы и два горюче-смазочных материала».

При этом отмечается, что другие потери вражеских сил в настоящее время уточняются.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в НАТО сделали заявление о том, что они должны принять решение по Украине.