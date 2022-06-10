Как информирует «НБН», некоторые детали о преступных действиях россиян рассказал глава Донецкой ОВА Пакел Кириленко.

В том числе, он сообщил, что два человека были убиты российскими оккупантами в Авдеевке. Еще один человек – на территории Новоукраинска. При этом Кириленко напомнил, что пока что невозможно установить, сколько жертв российского вторжения была в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что каждый день от рук российско-оккупационных сил на фронте погибают от сотни до двух сотен мирных граждан.

Также известно, что между Макроном и Зеленским состоялся телефонный разговор.