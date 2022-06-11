Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК.ru, с таким заявлением выступил коллаборант Владимир Рогов, который руководит оккупационной администрацией на временно оккупированных территорияз Запорожской области.

В сообщении говорится:

«Уже завтра, одиннадцатого июня, жители территорий Запорожской области, которые были «освобождены», начнут получать паспорта российских граждан. Другими словами, они станут полноценными гражданами Российской Федерации».

Как известно, ранее уже сообщалось о том, что власти Российской Федерации намерены отправить на территорию Запорожской области специальные выездные бригады для того, чтобы раздавать российские паспорта.