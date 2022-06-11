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Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью посла Мельника изданию «НВ», система ПВО IRIS-T, которая поступит в Украину из Германии, способна защитить территорию, размер которой сопоставим с Киевом.

Дословно из заявления посла:

«Одно, за что я высказал слова благодарности на протяжении последних месяцев Олафу Шольцу, это система IRIS-T. С первых дней войны мы работали по ней. Это самая крутая система на земле. Сравнить ее можно с американскими ПВО «Патриот». Мы купим эту военную технику у производителя из Германии. Производство этих ПВО завершается в конце лета. Потом будет обучение. А поставка будет проводиться в октябре месяце».

Примечательно, что Мельник добавил, что первые деньги из одного миллиарда евро, который заложен в бюджет оборонного ведомства Германии для помощи Украине, будут потрачены именно на систему ПВО IRIS-T. Эти же слова подтвердил и сам канцлер Германии Олаф Шольц первого июня.

Также ранее Мельник уже сообщал, когда в Украину из Германии будут осуществлены первые поставки гаубиц.