Как информирует «НБН» со ссылкой на «Телеграф», на временно оккупированных территориях Запорожской области активно продолжается борьба с оккупантами. В частности, в Энергодаре украинцам-партизанам удалось ликвидировать двух боевиков, которые патрулировали город.

Данную информацию СМИ рассказали сами представители подполья в Энергодаре.

Дословно из заявления партизан:

«В ночное время парочка захватчиков из патруля досрочно окончила свою службу в армии оккупанта. После увольнения их может найдут, а может и нет».

В настоящее время нет никаких данных относительно того, где именно была осуществлена ликвидация «орков». Но некоторые источники отмечают, что подобные ликвидации происходят в Энергодаре не первый раз.

Местные жители говорят, что несмотря на периодические исчезновения российских военных, захватчики вполне уверенно себя чувствуют, употребляют алкоголь, а также предпринимают попытки установить собственные порядки.

Напомним, ранее Джо Байден рассказал, почему для Владимира Путина Киев имеет большое значение.