В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение Херсонского городского совета, Вооруженные силы Украины вернули под контроль поселок Таврийский.

Известно, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на территории Херсонской области. Наши воины начали наступать в направлении Киселевки, Солдатского, а также Александровки.

В сообщении горсовета говорится:

«Войска Украины ведут контрнаступление на направлениях Киселевка. Также бойцы ВСУ сосредоточились и наступают на такие населенные пункты, как Солдатское и Александровка. В настоящее время под полным контролем украинских войск остается поселок Таврический».

Ранее мы писали о еще одной положительной новости. Речь шла о том, что Германия поставит Украине сверхсовременные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Это вооружение способно защитить территорию размером с столицу Украины Киев.