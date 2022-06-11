Как информирует «НБН» со ссылкой на ТАСС, гражданство Российской Федерации в Херсоне приняли уже двадцать три человека. Кроме того, российские паспорта получили бывший мер города, коллаборант Владимир Сальдо.

Стоит отметить, что российско-оккупационные силы выдавали паспорта РФ накануне Дня Российской Федерации.

Отмечается, что бывший мэр Херсона, который также получил российский паспорт, перешел на сторону оккупантов и «возглавил» город.

Стоит отметить, что Херсонская область является не единственным регионом, где оккупанты начали выдавать паспорта Российской Федерации. В частности, сегодня стало известно, что оккупанты начали выдавать российские паспорта на территории Запорожской области, в районах, которые они временно оккупировали.