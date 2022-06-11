Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в Телеграм Мариупольского горсовета, оккупационные силы РФ продолжают издеваться над жителями Мариуполя, которые по настоящее время остаются в разрушенном россиянами городе.

В сообщении горсовета отмечается:

«Возле разрушенного оккупантами здания «Метро» вот такая ситуация. Оккупационные силы продолжают издеваться над жителями Мариуполя, над сотнями граждан, которые остаются сегодня в городе. Все они вынуждены стоять под палящим солнцем в очередях. И все только ради того, чтобы получить любую гуманитарную помощь. Ведь никакого другого источника чистой питьевой воды в городе нет. И это все происходит несмотря на то, что в городе в основном остались пожилые люди, а им значительно труднее выдержать физические испытания. Сегодня кафиры из России превратили город в одно сплошное гетто со своими условиями, которые невозможно вынести. Жизнь мариупольцев для них ничего не стоит. И как бы не работала их пропаганда, однако подлинное отношение проявляется в действиях».

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Мариуполь может быть разминирован ценой жизни украинских военнопленных.