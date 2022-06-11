Такое мнение в эфире 24 канала озвучил военный эксперт Олег Жданов, пишет «НБН».

Он пояснил, что вчера, 10 июня, Россия вывела половину своего флота в Черное море половину своего флота вместе с большей частью кораблей с ракетами. По словам Жданова, на сегодняшний день максимальный залп российского Черноморского флота ракетами класса «Калибр» в полном составе составил 54 ракеты. Поэтому Жданов не исключает вероятности нанесения Россией нового ракетного удара по украинской территории.

«Россиянам больше не нужны базы для ремонта. Я считаю, что они будут стремиться выйти на месторасположение баз, где находится техника из-за границы. Вот поэтому к встрече ленд-лиза готовятся российские корабли в Черном море и «Искандеры» в Беларуси», — говорит Жданов.

Он добавил, что сейчас неясно, куда именно Россия будет наносить удары, но в зоне риска западные и центральные области нашей страны, а также Киев.

Насколько известно, ранее военный эксперт Жданов озвучил сроки, когда Вооруженные силы Украины могут пойти в контрнаступление?