Как информирует «НБН», в Телеграм Андрющенко прокомментировал открытие детской больницы в Мариуполе оккупационными силами.

В своем сообщении советник мэра отметил:

«Мариуполь. Кафиры анонсируют первое детское отделение больницы. У того же здания рядом с роддомом, пострадавшим от российского прицельного бомбового удара. Оборудование – то, что осталось целым. Лекарство – оставшиеся не разграбленными. Постель – украденная в УкрЖД. Пафос и «победа» – россии. МраZота может только уничтожать и выдавать достижения Украины за свои. Такой тебе «день россии».

Ранее мы уже писали о том, что оккупанты могут разминировать Мариуполь ценой жизни украинских военнопленных.