Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации, которое он сделал в эфире национального телемарафона, российские войска уничтожили уже второй мост в Северодонецке, а также начали обстреливать третий, последний мост в городе. Цель всего этого – отрезать населенный пункт от областного центра.

Согласно словам Гайдая, уже сегодня-завтра враг бросит все свои резервы для того, чтобы полностью захватить город. Кроме того, по словам главы Луганской ОВА, ВС РФ предпримут попытку перерезать стратегически важную трассу Лисичанск – Бахмут, и установить окончательно над ней контроль.

В это же время чиновник опроверг заявления средств массовой информации Российской Федерации относительно якобы блокировке от четырех до пяти сотен украинских военнослужащих на заводе «Азот». При этом он отметил, что боевые действия ведутся не на территории компании, но в ее окрестностях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что артиллеристы ВСУ разгромили колонну войск Рамзана Кадырова у Рубежного.