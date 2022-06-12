Как информирует «НБН», об этом информирует руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В сообщении главы ОВА отмечается:

«Вражеские силы открыли огонь сразу в двух районах. В Криворожском и Синельниковском. К сожалению, среди мирного населения в результате удара врага есть жертвы. В Покровской громаде погибла женщина. Дом разрушен. Касательно Зеленодольской громады, то там произошло возгорание в городском парке. Вражеские силы ударили по нему из РСЗО «Ураган». Спасателям удалось потушить пожар. К большому счастью, пострадавших в результате атаки врага не было».

Известно, что ранее вчера оккупационые силы нанесли сильный ракетный удар по Тернопольской области. В результате обстрела Чорткова пострадали двадцать два гражданских человека. Кроме того известно, что вражеские силы увеличили свой флот в Черном море на четыре корабля.