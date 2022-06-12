Как информирует «НБН», согласно сообщению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в ходе одной из таких успешных операций артиллеристов ВСУ личная армия главы Чечни Кадырова понесла летальные потери.

Согласно утренней сводке от 12 июня, которую озвучил Гайдай, артиллерия Вооруженных сил Украины разбила «кадыровцев» на территории временно оккупированного Рубежного. Артиллерия ВСУ отлично сработала в месте с бойцами специального назначения, накрыв командный пункт «TikTok-войск».

В настоящее время об этом случае информации не много. Вражеские потери в результате такой атаки в настоящее время уточняются. Помимо того, на данном направлении ВСУ успешно разгромило базу российских наемников из ЧВК «Вагнера» в Стаханове.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили вертолет врага, на котором летели семнадцать российских военных.