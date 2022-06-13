Запись разговора оккупанта с супругой опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Путинский солдат пожаловался жене, что у россиян психика не выдерживает боевые действия в Украине, информирует «НБН».

«Освободитель» рассказал супруге, что у «пацанов едет крыша», по этой причине несколько захватчиков с фронта отправили в специальные учреждения.

«Троих на дурку отправили», — сообщил оккупант.

Также военный страны-агрессора отметил, что их вооруженные силы несут потери и только в его подразделении «минус одиннадцать» солдат. Оккупант признался жене, что он чудом уцелел: его бронежилет сумел сдержать осколки. При этом россиянин добавил, что украинские защитники без конца обстреливают их.

Отметим, что сепаратистский Telegram-канал опубликовал письмо «мобилизованного» из «ДНР». В своем послании оккупант раскрывает правду о том, в каких условиях путинские солдаты вынуждены воевать против Украины.