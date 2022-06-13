Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении областной военной администрации.

Глава ОВА Вячеслав Чаус заявил:

«Стало известно, что вражеские силы нанесли ракетные удары по Прилукам. Зафиксировано три прилета. В настоящее время уточняется информация относительно разрушений».

В свою очередь ОК «Север» проинформировал, что прилеты были зафиксированы в тринадцать часов и пятнадцать минут.

В социальных сетях публикуют фотографии якобы прилета ракет, однако пока что никаких доказательств нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по территории Тернопольской области.