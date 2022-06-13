Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ОК «Юг», Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по скоплению врага на юге страны. В результате были ликвидированы двадцать два российских военнослужащих, две бронемашины пехоты, а также три танка Т-62.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Попали в скопление вражеских сил, а также состав боеприпасов противника. Подтверждено, что в результате удара рашисты потеряли двадцать два человека личного состава, две БМП, а также три танка Т-62. Кроме того, были уничтожены три единицы автомобильной техники».

Напомним, ранее из заявления главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова стало известно о том, что наша страна могла бы буквально за один месяц перейти на стандарты Североатлантического Альянса по вооружению.