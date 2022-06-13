Как информирует «НБН», речь идет о том, что бойцы из 93-й ОМБр сбили российский боевой вертолет Ка-52 над Харьковской областью. Об этом говорится в официальном сообщении на странице бригады в социальной сети Facebook.

В сообщении отмечается:

«После обеда, 13 июня, украинские защитники из зенитно-ракетного дивизиона на территории Харьковской области, на Изюмском направлении, ликвидировали боевой вертолет армии РФ Ка-52. Средство боевой авиации упало на территорию, которая в настоящее время находится под временной оккупацией между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое».

При этом в сообщении отмечается, что благодаря усилиям бригады холодноярцев в украинском небе стало меньше рашистов.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что украинские военные сбили сразу четыре вражеских вертолета К-52.