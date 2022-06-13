Как информирует «НБН», об этом Зеленский заявил во время своего видеообращения к народу Украины.

Согласно словам гаранта Конституции Украины, украинские военнослужащие уже смогли освободить от российской оккупации свыше одной тысячи населенных пунктов. В частности, ВСУ остановили наступление захватчиков на южных территориях нашей страны.

Украинский лидер подчеркнул, что в боевых действиях на Востоке Украины, которые однозначно войдут в историю в качестве одних из самых жестоких сражений на территории Европы за Европу, армия нашей страны вместе с разведкой тактически переигрывают военных РФ. И все это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве военной техники.

Зеленский добавил, что цена такой битвы для украинцев весьма высока.

Ранее Владимир Зеленский озвучил весьма неудобные для Европы вопросы.