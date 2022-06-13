Об этом стало известно из Telegram-канала советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Он опубликовал объявление о раздаче гуманитарной помощи, которая с 1 июля будет выдаваться только отдельным категориям граждан, информирует «НБН».

На этом нововведения для мариупольцев не заканчиваются: россияне планируют снести все разрушенные строения до 1 сентября и обещают поселить местных жителей в модульные дома на выезде из города в Мангуш, строительство которых продлится до середины июля.

На самом деле возведение таких построек, по задумке оккупантов, должно скрыть сооружение путинскими войсками фортификаций, формируя «живой щит» на подступах к городу.

Андрющенко объяснил, что перед стройкой нового жилья для мариупольцев на расстоянии 200 метров будет окапываться военная техника «освободителей», чтобы усложнить деоккупацию города ВСУ, поскольку наши защитники не будут открывать огонь по украинцам.

Соответственно жители Мариуполя не получат никаких компенсаций за разрушенное жилье, поскольку россияне не собираются восстанавливать поврежденные здания. Ранее Андрющенко рассказал о намерении оккупантов открыть в разрушенном городе детское отделение больницы.