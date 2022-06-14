Соответствующий архивный кадр появился в Instagram. Что интересно, внешность руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации неоднократно сравнивали с мордой лошади, информирует «НБН».

Снимок впервые обнародовали российские СМИ еще в 2015 году, когда один из главных приспешников кремлевского диктатора Владимира Путина праздновал свое 65-летие. Сейчас архивное фото вновь зивирусилось в соцсетях.

Внимательные комментаторы обратили внимание, что у молодого политика на черно-белой фотографии есть проблема с улыбкой. Пользователи предположили, что у Лаврова вставлен золотой зуб или он вообще отсутствует.

Отметим, что это не единственная архивная фотокарточка с молодым дипломатом, которая оказалась в Сети. На просторах интернета есть черно-белые снимки будущего главы МИД РФ, сделанные в его студенческие годы.

Как сообщалось, в Сети высмеивают архивный кадр президента России с чемоданом в руках. После того, как западные СМИ написали о сборе фекалий и мочи Путина его охраной в заграничных поездках, пользователи вспомнили об этом фото.