Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Украина-24».

Ситуация на границе с Беларусью остается напряженной. Накануне Беларусь подогнала поближе к украинской границы российские «Искандеры».

«Беларусь если и вовлекут в большую войну, то она будет наносить удар вдоль западной границы Украины. Потому, что другого смысла вовлекать Беларусь в эту войну нет. Это было бы для Путина очень хорошим подспорьем в плане открытия второго фронта и в плане попытки отсечь Украину от военной помощи. Другого основания вмешательства в войну, я не вижу», — сказал эксперт.

Жданов отметил, что Беларусь сегодня может выставить 20-25 тыс. своих войск.

«Попытаться на Волынско-Львовском направлении попортить нам нервы, да, они могут. Но вероятность такая пока, что невысока», — заявил Жданов.

Стоит добавить, что ВСУ наблюдают за белорусской армией, в частности, на Волынском направлении, где она расположена.

«Они постоянно топчутся в Брестской области, создавая нам угрозу и вынуждая нас держать определенное количество войск, не давая нам его использовать на других направлениях», — добавил Жданов.

Ранее Жданов рассказал, когда Украина получит первую поставку оружия по ленд-лизу.