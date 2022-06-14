Как информирует «НБН», об этом в Телеграм рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Согласно его словам, захватчики города прекратили любые процессы перезахоронения и эксгумации в городе, переложив все эти дела на местных жителей. Оккупанты установили правила, согласно которым человеку, чтобы перезахоронить своего родственника или близкого, нужно дождаться, пока туда приедет «следователь», а также «прокурор» и осмотрят тело при эксгумации. После этого нужно провести процедуру опознания погибшего в городе Донецк. Там будет проведена судебно-медицинская экспертиза. А уже после всего этого провести процедуру захоронения в отведенном месте.

Стоит отметить, что все эти процессы – эксгумацию, доставку тела погибшего во временно оккупированный Донецк, а также само захоронение, человек должен оплачивать с собственного кармана. Единственное, что бесплатно, это прибытие «следователя» и «прокурора».

Таким образом, как пишет Андрющенко, оккупанты не прекратили своих издевательств над мариупольцами после окончания бомбардировок города. Просто сейчас все это осуществляется по другим формам.

«Окончательно город Мариуполь был превращен в гетто для граждан Украины», — пишет советник мэра Петр Андрющенко.

Ранее Петр Андрющенко рассказал, что начиная с первого июля, оккупанты начнут выживать мариупольцев из города.