В эфире «Украина 24» эксперт объяснил, что пока Украина получила военную помощь от других государств в незначительных объемах и массовые поставки еще впереди, которые будут осуществляться в рамках ленд-лиза, информирует «НБН».

По словам Жданова, многие полагают что соответствующая программа начала осуществляться 9 мая, когда американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. На самом деле в вопросе поставок необходимо отталкиваться от даты, когда был утверждено финансирование законопроекта.

Отгрузка оружия на суда обеспечения военно-морского флота США началась 15-16 мая. Эксперт подсчитал, что на загрузку кораблей необходима неделя, около двух недель они будут идти через Атлантику, после неделю разгружаться. Далее оружие через железную дорогу будет доставлено в Украину ориентировочно в конце июня или начале июля.

Отметим, что министр обороны Алексей Резников в интервью британскому изданию сообщил, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты Североатлантического Альянса.