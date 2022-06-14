Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Харьковской ОВА, на территории Харьковской области от обстрелов оккупантов погибла женщина. Кроме того, оккупанты ранили ее маленького ребенка. Трагедия произошла на территории поселка Печенеги.

Сообщается, что только в одном доме, который подвергся обстрелу оккупантов в Харьковской области, ранения получили пять мирных жителей.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что из-за обстрелов, осуществляемых российской армией, ранение получил ребенок 3-го месяца жизни. К большому сожалению ребенок остался без мамы. По словам Синегубова, его 35-летняя мама погибла.

Ранее мы уже писали о том, что российско-оккупационные войска вчера, 13 июня, нанесли ракетные удары по городу Прилуки, что в Черниговской области. Было зафиксировано три прилета. Еще днем ранее, захватчики нанесли ракетный удар по территории Тернопольской области.