Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Главного управления разведки Украины.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора военного РФ со своей женой. Их разговор наглядно демонстрирует, что нечеловеческой жестокостью отличаются не только российские оккупанты, но их родня.

Так, во время разговора жена оккупанта рассказывает о новостях от общего знакомого, который тоже пошел убивать украинцев.

«Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли», — говорит россиянка.

Ее муж-оккупант не захотел об этом слушать и начал жаловаться на проблемы с дисциплиной в его подразделении.

«Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали… Жалел… Теперь буду просто сажать. Просто доложу обстановку хотя бы. Хоть кто-то будет знать, потому что все зависает, и никто дальше полка ничего не передает», — говорит он.

В ответ жена военного преступника советует ему показательно застрелить одного солдата, чтобы другие «позатыкались».

«Одного пристрелить показательно — другие, может, позатыкаются», — заявила россиянка.

Ранее разведка США рассказала, грозит ли Путину отстранение из-за войны в Украине.