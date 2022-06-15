Об этом Геннадий Гудков рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает «НБН».

Как известно, в конце апреля в СМИ ходила информация о том, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов лично приехал в оккупированный Изюм, чтобы командовать наступлением. Позже появилась информация, что под Изюмом пособник диктатора Путина якобы получил ранение. Однако данная информация официально не подтверждена.

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков заявил, что Герасимов поперся в Изюм от истерики, из-за того, что вторжение в Украину пошло не по плану. По его словам, высшее политическое и военное руководство страны-агрессора находится в состоянии «острого психоза».

«Чего Герасимов поперся в Украину? Я не верю, что его Путин туда послал. Думаю, что он от истерики, потому, что ничего не идет по плану, все валится, надо самому приехать, на месте посмотреть, разобраться», — озвучил свое предположение Гудков.

По информации Гудкова, Герасимов возле Изюма получил ранение – осколок попал путинскому генералу в ягодицу.

«Его там в заднее место ранили, а могли и убить. Говорят, что у него «повреждение мягких тканей». Мы знаем, где самые мягкие ткани у человека. Говорят, что в эти самые мягкие ткани ему и попал какой-то осколок. Легко отделался. Но это якобы», — сказал оппозиционер.

Экс-депутат Госдумы добавил, что разные источники писали о том, что Герасимов некоторое время лечил причинное место.

Ранее Гудков объяснил, почему Путин не объявил мобилизацию в РФ во время военного парада 9 мая.