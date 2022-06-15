В медиацентре «Укринформ» состоялась экспертная дискуссия, во время которой озвучили результаты социального опроса «Мысли и взгляды населения Украины относительно экологических последствий войны», информирует «НБН».

Специалисты выяснили, что больше всего украинцев пугает возможность радиационного загрязнения при обстрелах АЭС. 56,4% опрошенных видят такую угрозу для страны и 50,9% респондентов боятся таких последствий лично для себя.

Не менее устрашает украинцев массовое минирование лесных насаждений и сельскохозяйственных территорий. Опасаются последствий неразорвавшихся взрывных устройств для страны 39,5% респондентов, личные опасения по этому поводу имеют 31,1% опрошенных.

В топ-3 пугающих экологических последствий вошло распространение ядовитых веществ в случае удара по хранилищам газа, нефти и объектов химической промышленности. 36,5% украинцев переживают о последствиях такой катастрофы для страны и 27,2% опрошенных переживают, что это коснется лично их.

Менее всего жителей Украины, как показали результаты соцопроса, беспокоит загрязнение воздуха и засорение территорий.

Напомним, что аналитический центр из Братиславы провел соцопрос среди жителей Болгарии, Венгрии и Словакии. Социологи выяснили, сколько граждан этих стран не считают Россию ответственной за войну в Украине.