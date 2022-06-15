Журналисты CNN опубликовали материал, в котором проанализировали дальнейшее развитие событий в Украине. Запад назвал три основных сценария, информирует «НБН».

В первом варианте развития событий, путинские войска будут постепенно захватывать территории Донецкой и Луганской областей. Второй вариант – обе стороны не смогут продвигаться, и война перейдет в позиционную фазу, которая может затянуться на многие месяцы и годы. В этом случае и страна-агрессор, и Украина будут иметь тяжелые последствия, что создаст проблемы в мировой экономике.

Наименее вероятен третий сценарий, который предусматривает решение Кремля об окончании боевых действий. Москва будет готовиться к такому шагу, подготавливая почву заявлениями о достижении целей «спецоперации».

По мнению экспертов, именно сейчас российско-украинская война находится на критической стадии, которая определит долгосрочный результат боевых действий. Ранее эксперт сообщил, что появился серьезный риск начала Третьей мировой войны.