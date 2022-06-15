Российские оккупанты возобновили работу порта в Херсоне, о чем сообщают пропагандистские издания РФ, сообщает «НБН».

Авторы материала сослались на заявление так называемой «администрации» Херсона, согласно которому уже возобновлена работа Херсонского морского порта, также будет дан старт перевалке грузов.

Кроме того, журналисты отметили, что на сегодняшний день удалось восстановить инфраструктуру порта, началось проведение ремонта, а также оккупанты надеются возобновить «полноценную работу».

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты уже третий раз отправили в РФ судно, на котором есть украденный металл украинского производства. Из порта захваченного Мариуполя корабль отплыл 12 июня.

«В то время, пока оккупанты продолжают махать флагами по городу, Россия устроила настоящее празднование в порту. Это еще одна отправка украденного в порту металлопроката. Уже третий раз. Вот такой он, день России. Это больше похоже на день убийцы и мародера», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что захватчики демонстративно празднуют день России, при том, что жители Мариуполя не пришли на этот «праздник».

Ранее стало известно о том, что в Херсоне оккупационные силы выдали первые российские паспорта.