За 8 лет российской агрессии на Донбассе многие дончане своими глазами не видели последствий войны, однако после 24 февраля ситуация в оккупированном городе изменилась, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Помимо активных обстрелов Донецка россиянами, город столкнулся с нищетой. После удара путинских войск по насосной станции в Васильевке, на которой невозможно осуществить ремонтные работы, и обстрела линии питания Донецкой фильтровальной станции, горожане остались без воды.

Главари «ДНР» подвозят дончанам техническую воду цистернами, за которую чаще всего приходится платить. За раз удается взять два ведра воды, поэтому о регулярном купании, мытье посуды и смывании в туалете не может быть и речи.

Жители города выходят из ситуации, купаются в реке, ходят в туалет в ведро или на улице. Из-за острого дефицита питьевой воды они вынуждены пить техническую, что заканчивается ухудшением самочувствия.

Вдобавок ко всему жители Донецка столкнулись с нехваткой медикаментов в аптеках. Также дончане жалуются на повышение цен на все товары.

Отметим, что горожане начали осознавать, что Донецк подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Открыто высказывают недовольство «руководству республики» и боевики «ДНР».