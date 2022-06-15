Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на пресс-службу МВД.

Замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что правоохранители получают информацию о различных подозрительных лицах от гражданского населения. Это помогает правоохранителям проводить контрдиверсионные мероприятия.

Чиновник отметил, что именно благодаря информации от оперативных источников правоохранителям удалось предотвратить террористический акт, который готовился против руководства Украины.

При этом Енин не стал делиться подробностями. Он заявил, что более подробно об этом можно будет рассказать уже после победы Украины в войне с РФ.

«После победы об этом можно будет рассказать больше», — констатировал он.

Ранее в МВД спрогнозировали, сколько времени будет длиться разминирование Украины.